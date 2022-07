Shannon Thornton : dans les coulisses de P Valley

Shannon Thornton l’interprète de Keyshawn, nous en dit plus sur la saison 2 de P Valley. L’évolution de son personnage, ses nouveaux challenges : Entre drama et rebondissements la série n’a pas fini de vous surprendre !

Peux-tu nous en dire plus sur ton personnage cette saison ?

Keyshawn au début et au fil de la saison fait face aux conséquences de ses actes dans la saison 1. Nous pouvons voir ce magnifique “glow-up” dans sa vie. Elle a du succès maintenant, elle part en tournée avec Lil Murda, elle profite vraiment de la vie, et vous pourrez la voir au plus haut cette saison. Elle vous emmène dans un voyage, avec beaucoup de hauts et de bas. De nombreux obstacles se dressent devant elle, et vous êtes vraiment embarqué dans un voyage amusant et profond.

Comment s’est passé le bootcamp pour te préparer à devenir Keyshawn ?

Je n’ai pas d’expérience de la danse à part des récitals de danse quand j’étais enfant. Je n’ai pas beaucoup d’expérience en matière de danse, donc c’était amusant de passer par le camp d’entraînement. J’ai appris à faire un grand écart en 4 mois. Je suis partie de zéro souplesse pour être capable de faire un grand écart sur la barre.

C’est vraiment incroyable, du moment où l’on a pris le rôle dans saison 1, jusqu’à travers la saison 2.

Mes progrès et tous les progrès des autres filles, c’est très cool à regarder et c’est vraiment enrichissant d’avoir appris ces trucs.

Quel a été ton plus gros challenge ?

En tant qu’actrice, c’est toujours un défi de passer par la chorégraphie. Je pense que c’est l’aspect le plus challengeant physiquement. Beaucoup d’ecchymoses et de coupures… Je suis très nauséeuse, j’ai le mal des transports, et mon personnage est connu pour tourner autour de la barre et pour tous ces mouvements vraiment cool. C’est magnifique quand je le fais mais quand ils disent : “coupé”, je suis comme ça : “Oh god” ! Ça a vraiment été un challenge pour moi cette saison !

As-tu le sentiment d’avoir grandi avec ton personnage ?

Je pense que j’ai appris des choses grâce à elle, bien sûr. J’aime sa résilience, j’aime à quel point elle est déterminée à rendre sa vie meilleure pour elle-même et pour finalement réaliser qu’elle est digne d’être heureuse. Beaucoup de son histoire résonne en moi, et j’apprends d’elle tout le temps. La façon dont Katori écrit, il y a toujours un petit peu de vérité et de conseils en accord avec moi.

Ta première expérience dans un strip-club ?

Je pense que j’étais à un date… En fait c’était juste après ce rendez-vous, cela se passait super bien

et aucun de nous deux ne voulait rentrer chez lui Il m’a dit : “eh, regarde il y a un club de striptease ouvert”, et j’étais genre “bien sûr” ! Il y avait de la nourriture et elle était incroyable ! Je ne pense pas que les gens sachent à quel point la nourriture est bonne dans les stripclubs. C’était génial. Beaucoup d’argent était jeté, cela ressemblait à des confettis, la musique était incroyable, les filles étaient magnifiques, et c’était un rendez-vous peu conventionnel mais je me suis tellement amusée !

Pourquoi regarder P Valley ?

Pourquoi pas ? Nous avons l’un des meilleurs shows, l’un des plus excitants, l’un des plus beaux visuellement dynamique en ce moment à la télé. C’est une expérience et une joie de le regarder !

P Valley est disponible dés maintenant en France sur STARZPLAY, avec de nouveaux épisodes chaque dimanche !

Rédacteur : Jules M.

Retranscription : Juliette V.